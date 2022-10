Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport Arrigoha commentato il momento della. Ecco il suo pensiero: "Giudicare ora è impossibile. Il fatto è che, quando si doveva intervenire per correggere la rosa, sono state fatte scelte che ora si sono rivelate sbagliate. Bisogna puntare sul gioco, non mi stancherò mai di dirlo. Comprare campioni, come ha fatto la Juve nell’ultimo periodo, e non avere un gioco per metterli nelle condizioni di rendere al meglio, a che serve? Si spendono soldi e non si ottengono risultati. Un peccato".