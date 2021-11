Karl-Heinz Rummenigge, ex amministratore delegato del Bayern Monaco, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "La filosofia del Bayern Monaco è stata sempre la stessa: avere successo, ma con i conti in ordine. Fa parte della cultura del calcio tedesco. Magari facciamo meno colpi grossi sul mercato, ma si può vincere anche la Champions League senza spendere delle grosse somme, come abbiamo dimostrato".