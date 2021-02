Nonostante la netta vittoria conquistata contro la Roma, l'approccio avuto dalla Juventus nel corso della partita è uno di quelli che fa maggiormente discutere dall'inizio dell'esperienza di Pirlo sulla panchina bianconera. A intervenire è stato anche Maurizio Pistocchi, attraverso il suo profilo Twitter: "La Juve esonera Allegri dopo essere stata eliminata dall’Ajax per una idea di calcio più “europea”, prende Sarri che esonera dopo essere stata eliminata dal Lione per prendere Pirlo che si propone con una idea di calcio offensivo e moderno ma alla fine gioca come Allegri".