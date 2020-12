Attraverso il proprio profilo Twitter, il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto per denunciare la presunta disparità di giudizio che ci sarebbe stata nello squalificare Bryan Cristante della Roma per bestemmia, mentre lo stesso non è accaduto per Gianluigi Buffon. Queste le sue parole: "La regola che prevede espulsione e squalifica per chi bestemmia deve essere uguale per tutti oppure va abolita: le disparità sono troppe e troppo frequenti. #duralexsedlex". Il tweet è accompagnato da articoli di giornale che riprendono le due notizie, in modo che non sfugga a nessuno il riferimento netto ai due fatti.