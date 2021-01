3









Maurizio Pistocchi, attraverso il proprio profilo Twitter, è intervenuto per commentare un episodio da moviola della gara contro il Sassuolo che avrebbe visto i neroverdi sfavoriti da una mancata espulsione di Bonucci: "L’anno scorso, in Juventus-Lecce, Lucioni venne espulso per aver privato Bentancur di una evidente possibilità di segnare una rete. In Juventus-Sassuolo, Massa ha solo ammonito Bonucci per la trattenuta su Caputo lanciato verso la porta. Che differenza c’è, maglia a parte? DOGSO". Il tutto accompagnato dalla citazione di Agatha Christie: "Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova".