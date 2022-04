Le parole del giocatore del Villarreal Pau Torres, intervistato da AS:



"Il Liverpool? Sì, sono i favoriti in questo momento, dato che sono molto in forma. Dobbiamo essere consapevoli di chi abbiamo di fronte ed è giusto dire che sono loro i favoriti. Ma anche Juve e Bayern lo erano. Siamo qui per continuare a regalare sorprese".