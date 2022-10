Le parole dia Sky:ERRORI - "Sì abbiamo sbagliato tanto, la Juve non ha avuto occasioni da un bel calcio, sono stati errori nostri e loro li hanno sfruttati. Prima della partita ho visto entusiasmo e un grande gruppo, volontà di tutti. Pressione? No, una partita bellissima che non si vede l'ora di giocare".