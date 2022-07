Le parole di Beppeall'evento "Lo Sport fa Viaggiare":"Nello sport bisogna avere il coraggio di osare, è uno dei valori più importanti: sta anche a me come leader tenere alta l'asticella. Dobbiamo avere la conquista della seconda stella come stimolo. E' una sfida importante per tutti in una stagione anomala: ci sarà il Mondiale con due mesi di sosta, bisognerà gestire anche la parte atletica. Non avendo riferimenti precedenti, questo potrà incidere. Sarà un campionato avvincente: negli ultimi anni Juventus, Inter e Milan sono tornate a vincere, non c'è più l'egemonia bianconera".