Le parole di Giovanni Galeone a Radio Kiss Kiss:MERCATO - "Il calcio che si gioca in Italia è una schifezza. Solo il Napoli fa un bel gioco e fa divertire. In sede di calciomercato i bianconeri hanno sbagliato tutto: dovevano prendere Koulibaly invece che Bremer. Di Maria? Magari avessero preso Kvara. La colpa non è di Allegri ma di come è stato condotto il mercato. Avrei preso Raspadori e non Milik. Ma soprattutto avrei ceduto Bonucci".