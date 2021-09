Il presidente del, Aurelioha parlato ai microfoni di OttoChannel nel pre: "Il 6 settembre 2004 rinasceva il Napoli dal fallimento. Abbiamo tracciato il futuro, ben dodici anni di Europa, credo siamo l'unica squadra italiana. Certo, bisogna vincere gli scudetti ma non è l'unica cosa che conta. Qualche volta si vince con varie combinazioni ed altre volte c'è un incidente di troppo, qualcuno ti scippa ciò che ti appartiene. Non ci dovrebbero essere contrapposizioni con Salernitana, Avellino, Juve Stabia. Rappresentiamo il territorio più bello del pianeta"VIGORITO - "Come dice Aurelio, spesso c'è qualcuno che ti scippa quello che sarebbe tuo. Per noi è la salvezza, per il Napoli lo scudetto, ed è normale che uno poi si arrabbi".Parole che scaldano ulteriormente il clima, in vista didell'11 settembre.