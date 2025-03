La stoccata dell'agente di Danilo: 'Dopo Thiago Motta, Tudor. Non hanno imparato niente'

Le critiche

"Primo sbaglio, Motta , il prossimo, Tudor si arriva. Non hanno imparato niente." Questo è il commento sferzante di, agente di, che attraverso i social ha duramente criticato laper le sue scelte tecniche e gestionali. Secondo Misorelli, il club bianconero non ha imparato dai propri errori e continua a commettere passi falsi, come dimostrato dalla gestione di Thiago Motta e la decisione di affidarsi a Tudor dopo il periodo negativo sotto la sua guida.Il dente avvelenato di Misorelli nei confronti della Juventus risale a quando Danilo è stato messo da parte, una scelta che non è stata mai digerita dall'agente. Questo episodio ha alimentato il suo malcontento e la sua continua critica nei confronti delle decisioni prese dalla dirigenza bianconera. Non è la prima volta che Misorelli si fa sentire sui social per esprimere il suo disappunto riguardo alle scelte della società, e questa volta ha puntato il dito contro un altro passo falso della Juventus.

L'agente di Danilo sembra non solo criticare la gestione dell'allenatore, ma anche sottolineare gli errori progettuali che, a suo parere, hanno compromesso le ambizioni della squadra. La continua insoddisfazione di Misorelli fa riflettere sulla situazione delicata che la Juventus sta attraversando, in un momento in cui il club sembra lottare per trovare una direzione chiara e stabile, tra scelte tecniche incerte e rapporti tesi con alcuni giocatori e i loro rappresentanti.