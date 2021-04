1











Giuseppe Furino, ex centrocampista della Juventus, dice la sua, a Tuttosport, sul futuro di Paulo Dybala: "Dybala-gol? Meno male, però deve fare di più. Non se la può cavare con una decina di partite, così non è utile e allora meglio cederlo. ​Chiesa mi sembra abbia lo spirito giusto e l'olandese in difesa è davvero forte. E poi vorrei vedere Dragusin. È forte? Allora buttiamolo dentro e vediamolo. Non ci deve essere paura nel mettere i giovani. In un momento di crisi economica il settore giovanile dovrebbe essere una grande risorsa da cui attingere, ma ci vuole coraggio e coerenza per poi farli giocare, questi giovani".