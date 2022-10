Le parole di Aleksandr, ex attaccante della, a Nobel Arustamyan:"In allenamento con Dusan Vlahovic capivo di poter giocare titolare. Battevo spesso il serbo e pensavo di meritare il posto ma non fu così, venivo escluso la domenica. Non ho mai fatto polemiche. Ho un contratto, sono un ragazzo adulto. Avranno pensato che questa era una situazione normale per il club viola che io non giocavo dopo che mi hanno preso dicendo che stavo bene. Per me è difficile rispondere adesso".