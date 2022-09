Le parole del giornalista Pierluigial Festival dello Sport di Trento:"Non è fuori dalla lotta, ma è chiaro che il ritardo è grosso., e lui per primo lo sa, non è riuscito a trovare delle risposte che erano fondamentali a questo punto. Credo che a pieno regime la Juventus sia una squadra molto molto pericolosa, ma ore le rivali sono aumentate e la corsa non deve farla più solo su Roma e Napoli, ma deve farla su Inter, Milan, Napoli, Lazio che è molto interessante, la Roma. Il ritardo sta iniziando ad essere pesante".