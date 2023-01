Le parole di Riccardoa Pressing:"La partita della Juve? Io penso che giocando così si vincerà poco e si continuerà ad uscire ad ottobre dalla Champions come ha fatto una squadra che ha 120 milioni di monte ingaggio. Con Allegri ha trovato un’eccellente fase difensiva, prendendo pochissimi gol, ma resto convinto che abbiamo visto giocare la Juve in vari modi e una cosa è sicura: non gioca bene. Ha le stesse problematiche della Roma, difende bene ma attacca con una fatica incredibile, per fare gol è un parto".