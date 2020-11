Quest'oggi il Parma ha presentato ufficialmente due nuovi acquisti, arrivati nelle ultime ore della sessione di calciomercato: Brunetta e Busi. Durante la conferenza stampa, il direttore sportivo dei Ducali, Marcello Carli, ha parlato dell'emergenza sanitaria in atto e alcune sue parole hanno, inevitabilmente, fatto pensare a quanto successo tra Juventus e Napoli: "Liverani è un allenatore positivo, non si è lamentato di nulla. Quando siamo partiti per Udine avevamo otto casi di Covid e nessuno ha mai pensato di non partire. Non vogliamo avere abili e anche se fossimo in dieci partiremmo. Il virus c'è per tutti, dobbiamo trasmettere positività, se no chiudiamo tutto".