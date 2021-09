Una piccola provocazione, proveniente dalle colonne de Il Corriere dello Sport, che questa mattina ha scritto: "Allegri scambierebbe tutti i suoi pseudomediani in cerca d’autore per avere un protagonista come Anguissa". Al di là di questo, però, è evidente come il centrocampo del Napoli stia ingranando e sfoderi buone prestazioni, mentre quello della Juve, ancora una volta, fatica a reggere il peso della squadra.