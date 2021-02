Il giornalista di Sportmediaset Matteo Dotto è intervenuto a gamba tesa nel suo commento alla giornata di Serie A: "Nella serata della sconfitta della Juventus contro il Napoli prendiamo atto dell'iscrizione di Pirlo alla sempre più copiosa lista dei mister Piangina: un Walter Mazzarri qualsiasi, sulla scia di Conte, degno erede di Sarri, in perfetta sintonia con Gasperini e Inzaghi. Pirlo grida al complotto, vede fantasmi con il fischietto, strane macchinazioni in sala Var. Lui e la dirigenza bianconera che in tribuna a Napoli urlano improperi nei confronti della terna arbitrale: pessimo esempio".