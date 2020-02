Luka Doncic è l'astro nascente dell'NBA. Partita dopo partita sta conquistando la miglior lega professionistica di basket al mondo, con la maglia dei Dallas Maverics, dopo aver impressionato l'Europa da giovanissimo con quella del Real Madrid. Sloveno, ventenne in bacheca ha già l’Europeo 2017, il premio di mvp di Eurolega 2017-18 e delle Final Four 2018, il trofeo di miglior giocatore del campionato spagnolo 2018 e quello di rookie dell’anno 2018-19 con un numeri al primo anno in Nba paragonabili a quelli di LeBron James, Michael Jordan e Oscar Robertson, oltre a svariati record.



Alla Gazzetta dello Sport ha raccontato: "Un piano alternativo al basket? No, mai. Mi piace il calcio: tifo per il Real Madrid, ovviamente, anche se da quando Cristiano Ronaldo è alla Juventus quella è diventata un po’ la mia seconda squadra. Mi piace giocare a calcio, ma non l’ho mai considerato un’alternativa al basket".