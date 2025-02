La Stampa - Vlahovic al PSG per Kolo Muani alla Juventus? Cosa filtra

AFP via Getty Images

Alla Continassa si inizia già a pensare al futuro di, protagonista di un esordio straordinario con la nuova maglia . Lavuole fare il possibile per tenerlo anche la prossima stagione, ma l'unica possibilità, considerando le cifre che ballano con il, sembra essere quella di ragionare su un altro prestito . A meno che, come suggerisce La Stampa, possa prendere piede l'ipotesi di uno scambio con Dusan Vlahovic , già valutata nelle scorse settimane ma risultata estremamente complessa. La staffetta per ora c'è stata, almeno nelle gerarchie di Thiago Motta.