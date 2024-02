Thiago Motta-Juventus: cosa filtra



Thiagosta facendo miracoli al: la squadra vince e convince, con gli occhi puntati ora su un ritorno in Europa, magari dalla porta principale. Non è un caso che tutti vogliano il tecnico rossoblù: al termine della scorsa stagione, ha rifiutato il Napoli campione d'Italia per continuare il suo percorso di crescita.: il PSG lo vorrebbe nel caso di una separazione da Luis Enrique, mentre il Barcellona è alla ricerca di un erede per l'uscente Xavi.Secondo La Stampa, non mancano le voci che. Con la presenza di Sartori e l'ambizione della proprietà, insieme a giocatori affamati di successo e talento, il Bologna sogna però in grande.Il contratto dell'allenatore scade il 30 giugno 2025 e. È improbabile che la dirigenza bianconera voglia affrontare la prossima stagione con un tecnico il cui contratto è in scadenza.In caso di rinnovo, potrebbe essere proposto un prolungamento fino al, con un ingaggio ridotto rispetto aiTuttavia, se la società o lo stesso allenatore dovessero decidere di porre fine al rapporto, ci sarebbero tre possibilità: una risoluzione consensuale con un accordo economico, un esonero o delle dimissioni. Tuttavia, l'ipotesi delle dimissioni è praticamente improbabile.