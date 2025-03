La Stampa - Thiago Motta esonerato mentre preparava il discorso alla squadra: il messaggio ai giocatori

AFP or licensors

L'avventura dialla guida dellasi è chiusa nella giornata di domenica 23 marzo, con ilche ha sancito la fine dell'avventura del tecnico italo-brasiliano, il quale verrà rimpiazzato da Igor Tudor fino al termine della stagione sportiva 2024/25.Motta ha ricevuto la comunicazione del licenziamento, via telefono, mentre si trovava a Cascais, in Portogallo, dove risiede la sua famiglia. Una telefonata, quella ricevuta dall'allenatore, alla quale lui stesso ha risposto senza toni polemici, prendendo atto della decisione di quello che ormai non è più il suo club.

Thiago stava preparando il discorso alla squadra

Motta, ora, tornerà a Torino e farà sicuramente un blitz alla Continassa per svuotare gli armadietti e ritirare gli effetti personali. Poi, per l'ultima volta, uscirà dal centro sportivo bianconero, al quale resta comunque legato fino al 30 giugno 2027.Prima di ricevere la telefonata che ha poi portato al licenziamento, Thiago Motta stava preparando il discorso alla squadra. C'è un passaggio, riportato da La Stampa, rivolto ai giocatori, destinato a rimanere nel cassetto.

IL MESSAGGIO DI MOTTA - "Dovete vincere per voi stessi, non per me: la mia carriera da allenatore, andrà avanti a lungo, per voi giocare la Champions è un'occasione troppo grande da fallire o da rimandare. La vita di un calciatore è breve".