Tardelli, il commento sulla Juventus e Allegri

Del momento dellasulla Stampa. L'ex centrocampista bianconero ha provato a spiegare cosa non funziona: "Anche in questa stagione la Juventus non riesce ad avere quella continuità che serve per raggiungere quei traguardi che la maglia meriterebbe. Crolla con la Lazio in campionato con una pessima prestazione di tutta la squadra, risorge con la stessa Lazio in Coppa Italia con una buona partita, ma non entusiasmante.""I bianconeri ci avevano illuso, era sembrato per un periodo che potessero essere i concorrenti per lo scudetto. Ma dopo la sfida diretta con l'Inter, che fatto capire chi fosse la squadra padrona del campionato, ha rallentato in maniera paurosa.-finanziario e mi sembra di vedere che i punti di distanza da chi insegue non possano farle dormire sonni sereni. "ALLEGRI E ROSA - "È difficile scoprire la malattia della squadra, e: non è capace a darle un gioco, non ha più la fiducia dello spogliatoio, ha un'ottima rosa ma non sa sfruttarla e via così come se la Juventus fosse solo Allegri. Una cosa è certa è uno che ci mette la faccia. Semprcon il rischio di rimanere a bocca asciutta e non basterebbe la Coppa Italia a soddisfare i tifosi. Insomma saranno queste ultime partite determinanti per capire il futuro della società.""Non basterà la vittoria in Coppa, per alcuni giocatori, e forse anche per Allegri, potrebbe essere l'ultima stagione in bianconero. Lo stesso Vlahovic, rimarrebbe in una squadra che non partecipasse alla Champions? Rimarrebbe con un nuovo allenatore? Sono risposte alle quali la Juventus deve rispondere sul campo in queste giornate finali con grinta e cattiveria."