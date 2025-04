La Stampa - Tardelli: 'Conte e Allegri sono quelli che possono prendere in mano la situazione, se Giuntoli non ci va d'accordo...'

AFP via Getty Images



Juventus, il commento di Tardelli: "Servono Allegri o Conte"

"Dinon è il risultato a lasciarmi perplesso, ma come è stato accettato dai bianconeri che sembravano in ripresa, entrati in campo senza quella cattiveria che serve per poter raggiungere il minimo risultato della qualificazione in Champions", il commento di Marco Tardelli su La Stampa. L'ex giocatore bianconero ha poi evidenziato i problemi già emersi in passato: "Una sconfitta che ripropone alcuni difetti visti e rivisti nella gestione di Thiago Motta".

"L’assenza di Koopmeiners e l’ingresso nella ripresa di Yildiz non possono essere un alibi. Non voglio togliere nessun merito al Parma, ha vinto meritatamente perché ha lottato e giocato da squadra. Abbiamo capito che Vlahovic non può giocare con Kolo Muani"."Abbiamo capito cheun vuoto che non è stato riempito né da Thiago Motta né da Giuntoli. È inutile andare a rovistare in un calderone pieno di nomi,Sanno cosa serve e servono a gestire quelli che con il calcio non hanno niente a che vedere"."Si dice che non vanno d’accordo con Giuntoli, forse un motivo ci sarà. Chi è il punto di riferimento dei bianconeri, chi ci mette la faccia, con chi si confrontano i giocatori in società? È un rebus. Caro Elkann, batti un colpo: i tifosi meritano la verità e questo è il momento di raccontarla".