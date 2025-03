La Stampa - Tacchinardi: 'Tudor è un sergente di ferro buono, credo possa essere confermato per la prossima stagione'

Paolo Bruno

Tacchinardi, le parole su Tudor

"Non ho dubbi. Igor è un grande, un lottatore, incarna lo spirito Juve, sa cosa vuol dire indossare questa maglia. Ha il profilo giusto, mi auguro che possa trasmettere ciò che serve nel minor tempo possibile", queste le parole di Alessioi che accoglie con grande entusiasmo il cambio in panchina e l'arrivo del tecnico croato alla Juventus. Di seguito le dichiarazioni dell'ex centrocampista della Juventus e compagni di Tudor negli anni a Torino, rilasciate alla Stampa."Credo che Tudor saprà creare subito un grande feeling con la squadra. Ho giocato con lui tanti anni, sa quanto sia fondamentale la forza del gruppo per uscire dai momenti di difficoltà. Se qualcuno lo vuole definire come un sergente di ferro, deve sapere che si tratta di un sergente di ferro buono. Sa come farsi rispettare e impone regole necessarie, ma sa ascoltare e capire i ragazzi. Ripeto, sa fare gruppo, nella nostra Juve lo sapevamo tutti".

"Credo che la rosa possa adattarsi sia al suo 3-4-2-1 che al 3-5-2. Qualcuno forse sarà un po’ sacrificato, altri si rilanceranno. Penso soprattutto a Vlahovic. Tudor convincerà tutti, credo proprio possa essere confermato anche per la prossima stagione".