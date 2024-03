Alessioriflette sul fatto di vedere il suo amico Tudor prendere le redini della Lazio. A La Stampa, il centrocampista è chiaro: "Sarà una sfida impegnativa, considerando che dovrà modificare la mentalità instaurata da Sarri, e non esiste una soluzione immediata per farlo. Tuttavia, Igor è un eccellente allenatore e questo passo rappresenta l'ultimo gradino per diventare un grande tecnico."Quanto al vantaggio per lanel confrontarsi con una squadra appena cambiata alla guida, Tacchinardi esprime curiosità.Ci sarà sicuramente una scossa e considerando che la Lazio giocherà in casa, sarà una partita tosta per la Juve."Riguardo alla trasformazione di Tudor da giocatore a allenatore,commenta: "Non me lo sarei mai immaginato, ma è accaduto anche con. Igor è diventato un leone silenzioso, trasformandosi in un vulcano in panchina. Sa fare scelte difficili e ha uno stile simile a quello di Gasperini. Sa entrare nella testa dei giocatori e tirare fuori il meglio da loro, ma è importante capire come si rapporta con le stelle del calcio."Per Tacchinardi, la Juventus ha lasciato un'impronta indelebile a tutti i giocatori che ne hanno fatto parte. "Quella Juventus ci ha insegnato a non arrenderci mai e a lottare per vincere."Sul rapporto tranella stagione 2020/2021, Tacchinardi afferma: "È stata una scelta tecnica sbagliata non aver sfruttato il contributo di Igor fin dall'inizio. Avrebbe potuto fare la differenza."Infine, Tacchinardi guarda al futuro dellacon una certa preoccupazione. "La Juventus deve temere la Juventus degli ultimi tempi. Ha perso troppi punti e manca di quella mentalità vincente che caratterizzava la squadra. È cruciale reagire e riprendersi, altrimenti si rischia di compromettere la stagione."Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.