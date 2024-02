Una delle priorità della Juventus nelle prossime settimane sarà il futuro di Adrien Rabiot, il cui contratto è in scadenza a giugno. Il francese e Veronique, madre e agente del giocatore, attendono di capire le prossime mosse del club bianconero, così come quel Barcellona che è tornato a farsi sotto con decisione, come riferisce La Stampa. Ecco perché la permanenza di Rabiot non è scontata e le cose potrebbero complicarsi. Ad incidere sarà anche l'eventuale scelta su Massimiliano Allegri visto il legame che unisce il tecnico al centrocampista bianconero.