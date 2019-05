Maurizio Sarri sembra ormai a un passo dalla panchina della Juventus, come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore. I bianconeri, però, in attesa di chiudere l'affare avrebbero deciso di tutelarsi, con un piano B. Lo scrive La Stampa, che spiega come la Juve in attesa di Sarri si stia tutelando: "Pochettino ha elevati coefficienti di difficoltà, ma ogni discorso resta sospeso fino alle finali di Europa League e Champions. Simone Inzaghi, invece, ha respinto la proposta di rinnovo con la Lazio e aspetta le prossime mosse di Paratici e Nedved". E' proprio il biancoceleste il piano B del duo bianconero.