Chiesa titolare in Roma-Juventus

Federicotorna sul luogo del dramma con una determinazione diversa. Desidera chiudere il cerchio della sfortuna, iniziato il 9 gennaio 2022contro la, quando si infortunò gravemente al ginocchio sinistro. Ora, vuole prendersi la scena nella sfida che potrebbe garantire alla Juventus la qualificazione matematica in Champions.Il suo ultimo gol in campionato risale al 3 marzo scorso contro il Napoli, mentre il 2 aprile ha sbloccato la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio.È stato un gol segnato allo Stadium, confermando un tabù contro la Capitale. Non ha mai segnato all'Olimpico in carriera, né con la Fiorentina né con la Juve, mentre con la Nazionale ha segnato una doppietta contro la Macedonia del Nord lo scorso 17 novembre.La sua recente performance contro il, entrando dalla panchina e risultando il migliore in campo, ha convintoa schierarlo titolare contro laha diverse opzioni a disposizione, ma vuole mantenere alta la concentrazione di tutti gli attaccanti per una partita così cruciale. Stando a quanto racconta La Stampa, potrebbe anche puntare su, che ha segnato più gol all'Olimpico in trasferta in tutte le competizioni:Chiesa vuole rispondere alla chiamata della, soprattutto perché al prossimo appuntamento all'Olimpico si giocherà la finale di Coppa Italia il 15 maggio e lui sogna di regalare un altro trofeo alla Juve. Lo fece nel 2021, quando fu decisivo nella vittoria contro l'Atalanta a Reggio Emilia durante la pandemia. Ora, con un pubblico di 65 mila spettatori, Chiesa cerca di rivivere quel momento d'oro, che coincise con la vittoria all'Europeo, ma questa volta vuole riconquistare tutto.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.