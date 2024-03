La sfida tra Juventus e Atalanta ha non solo confermato il difficile momento dei bianconeri, ma ha anche suscitato riflessioni interessanti sul fronte del mercato. Secondo quanto riportato da La Stampa, durante la partita è stata notata la presenza allo stadio della madre agente di, la signora Veronique, che ha avuto colloqui con Giuntoli e Manna, presumibilmente per discutere del futuro del centrocampista in scadenza di contratto. Mentre dalla parte della Juventus, c'è l'auspicio di un altro rinnovo contrattuale.Inoltre, il pareggio 2-2 contro l'Atalanta ha nuovamente messo in luce le doti di Koopmeiners, autore di una doppietta splendida. Da tempo è nel mirino della Juventus e rappresenta un sogno per i tifosi. La sua valutazione è elevata - 50 milioni di euro - ma alla Continassa si sta studiando un piano di autofinanziamento che prevede risparmi sui salari (con le possibili partenze di Pogba e Alex Sandro) e la cessione di giocatori valorizzati (sono arrivate offerte interessanti per Soulé e Iling-Junior). Questo sarebbe un'eccezione nella politica di mercato a basso costo impostata dal bilancio, che finora ha privilegiato giovani talenti o giocatori a parametro zero.