Juve, tutti i numeri di Rabiot

Per il finale di campionato lasi aggrappa ad Adrien. Il recupero del centrocampista francese, rimasto fermo per un paio di settimane a seguito di un infortunio al piede, è fondamentale per Massimiliano Allegri: senza di lui, come scrive La Stampa, la squadra viaggia infatti a una media di 1,5 punti a partita, mentre con lui in campo ne conquista 2,27 per volta.Aggiungendo a questo dato quello dei gol segnati (4) e degli assist (3) finora sfornati in 22 presenze di campionato, si può capire come mai il tecnico faccia di tutto per averlo a disposizione nel week-end contro il. Il transalpino è dunque un punto di riferimento per la Vecchia Signora del presente, ma non è detto che lo sia anche in futuro. Il suo contratto scade il 30 giugno e ilè un tema ancora tutto da sviscerare.