Vincere non è garanzia di permanenza sulla panchina di un grande club in Europa. Lo racconta l'edizione odierna de La Stampa a proposito del "risiko" di allenatori in vista della prossima stagione. La Juventus ha già ufficializzato il proprio addio a Massimiliano Allegri e ora, secondo il quotidiano, la torta statistica per il futuro della panchina bianconera è divisa in quattro parti: al 40% arriverà uno tra Maurizio Sarri, manager del Chelsea, e Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, che al momento partono appaiati, mentre le altre due ipotesi al 10% sono José Mourinho, al momento svincolato, e Zinedine Zidane, che siede soltanto da qualche settimana sulla panchina del Real Madrid.