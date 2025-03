La Stampa - Per l'Atalanta una Juventus 'in stile Manchester City'

Getty Images

Su cosa sta lavorando Thiago Motta verso Juventus-Atalanta

C'è tanto, tantissimo in palio nel big match di domenica contro l'Atalanta , che lasta continuando a preparare alla Continassa con la consapevolezza di avere una grande occasione, ovvero quella di agganciare il terzo posto in classifica e osservare più da vicino anche le posizioni più alte.All'ordine del giorno - di tutta la settimana, anzi - perc'è un compito ben preciso: capire quali siano le strategie più utili per limitare lo strapotere bergamasco, che si manifesta anche e soprattutto in trasferta (dove ha una media di 2,14 punti), per portare la gara dalla propria parte il prima possibile.

Perché serve una Juve 'in stile Manchester City'

E in questo senso, come riflette La Stampa, un importante "insegnamento" può arrivare da una partita del recente passato (e non una a caso...): quella vinta contro ilnella prima fase della, in cui la Juve riuscì ad avere la meglio - grazie ai goal di Dusan Vlahovic e Weston McKennie - giocando in modo intelligente, equilibrato, a tratti sfruttando il cinismo e le situazioni che l'inerzia della sfida poteva offrire. Tradotto: guardare negli occhi l'Atalanta accettando le sue regole può creare turbamenti o mal di testa, farlo con l'arte della pazienza tra i piedi può aprire prospettive invitanti.