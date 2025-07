La Stampa - Nico Gonzalez all'Al Ahli, prosegue la trattativa da 30 milioni

Nico Gonzalez va in Arabia Saudita?

Nico Gonzalez potrebbe lasciare già la Juventus dopo solo una stagione; il club infatti lo ha messo sul mercato ed è pronto ad ascoltare offerte per l'argentino, acquistato per oltre 30 milioni l'estate scorsa. In particolare, ci sono movimenti in Arabia Saudita per l'ex Fiorentina.Secondo quanto riportato da La Stampa, prosegue la trattativa tra Nico Gonzalez e l’Al Ahli, potenzialmente la più ricca (30 milioni in ballo) ma di sicuro non l’unica. Le risorse economiche al club saudita non mancano e potrebbe soddisfare sia il giocatore che la Juventus per il cartellino. Su Nico Gonzalez si era interessato anche il Marsiglia, pista che però non ha portato fino ad ora ad un tentativo concreto del club francese.

Un eventuale cessione di Nico cambierebbe il mercato della Juventus che avrebbe la possibilità così di sfare spazio si a Jadon Sancho che a Francisco Conceicao, regalando a Tudor i due rinforzi che vorrebbe sulla trequarti.