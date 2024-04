Secondo quanto riportato da La Stampa, lapotrebbe ritrovare Maurizioda avversario in una partita speciale come… il derby. Il, che con tutta probabilità dirà presto addio a Ivan Juric, sta infatti pensando per la prossima stagione al tecnico toscano, a sua volta in cerca di una nuova avventura dopo la burrascosa separazione dalla Lazio. Sarri è stato l'ultimo allenatore a vincere uno scudetto con la Vecchia Signora, ma nella Torino bianconera non ha lasciato ricordi particolarmente dolci. L'eventuale trasferimento, neanche a dirlo, scalderebbe sicuramente la piazza granata.