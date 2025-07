La Stampa - L'Inter si può inserire per Vlahovic: contatti con l'agente

Getty Images

Il caso Dusan Vlahovic è uno dei più importanti in casa Juventus. I bianconeri, dopo aver lavorato alle trattative di, vogliono definire la situazione del serbo. L'intenzione dell'attaccante al momento sembra quella di rimanere fino alla scadenza nel 2026, come dimostrato anche dal rifiuto di alcune offerte da Turchia e Arabia Saudita.La Juventus, nel frattempo, studia il piano migliore: per il raduno del 24 luglio l'ipotesi più concreta vedeanche se potrebbe non essere la soluzione definitiva. Il serbo è ormai ai margini del progetto come ha dimostrato anche il Mondiale per Club, dunque la società sta valutando le offerte e gli interessi.

Secondo quanto riportato da La Stampa, anche l'Inter si starebbe inserendo nel discorso per Vlahovic. In particolare, ci sono stati diversi contatti con l'agenteper l'operazione di Aleksander Stankovic al Bruges, perciò non è da escludere che si sia parlato anche di DV9.