. I buoni risultati in campionato aiutano a guarda ai mesi che verranno con serenità e così il club programma con pazienza e attenzione. La squadra di Allegri viaggia ad alta velocità in campionato, consentendo di evitare al club eventuali “riparazioni” da fare e un intenso lavoro invernale, ma piuttosto di prestare attenzione alle occasioni e visionare talenti da ingaggiare per la nuova Juve. E dopo Tiago Djalò, colpo in difesa per 3,6 milioni di euro più altri 2,6 in bonus, è già tempo di guardare all'estate. Il grande attenzionato è Teun Koopmeiners, ma nel pacchetto può finire anche il portiere Marco Carnesecchi.Il doppio colpo? Operazioni e costi differenti, si legge su La Stampa,, visto che potrà contare anche su un piccolo tesoretto per il ritorno in Champions, visto il +19 sul 5° posto attuale. Un risultato che vale almenodi euro e in ballo c’è anche la qualificazione al Mondiale per club del 2025 (dipende dal Napoli che deve eliminare il Barcellona agli ottavi) con altricome premio. E poi? Non bisogna dimenticare che dalla possibile cessione di Soulé possono arrivare 40 milioni. Soldi che serviranno per mettere a posto i conti e per finanziare un mercato dove Koopmeiners è il primo obiettivo, mentre il serbo Samardzic dell’Udinese resta una pista alternativa valida.