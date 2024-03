Juventus, squadra giovane: non si può pretendere la luna

I limiti della Juve

I numeri non mentono., scrive La Stampa commentando il momento dei bianconeri. Nelle ultime sette partite una media da retrocessione ingiustificabile, quindi nessuna analisi può tramutarsi in alibi: lo scudetto era pura illusione ma il passo non può essere questo, né è ammissibile precipitare così tanto da ritrovarsi, a parità di giornata, con un punto in meno rispetto a un anno fa.Si impone però secondo il quotidiano una riflessione che in altri momenti sembrerebbe provocazione:Sicuri che parta favoritissima davanti all’Atalanta? La lista delle colpe è lunga e ha tanti volti, da Massimiliano Allegri a troppi calciatori deconcentrati o imbolsiti, ma forse tutto parte da una struttura claudicante.È anche la conseguenza del puntare sui giovani, che resta un esempio da seguire. Intanto peròNessuno nel centrocampo della Juventus si avvicina a Koopmeiners e l’invocazione di Yildiz come uomo della provvidenza è l'emblema del momento. Più che discutere se l’innesto sia stato o no tardivo, chiediamoci se è normale che la Juve debba aggrapparsi a un diciottenne, ancorché predestinato, scrive il quotidiano.