Juventus, c'è bisogno del vero Chiesa

Il volto del talento e dell'elettricità in casa Juventus non può che essere quello di Federico Chiesa, l'uomo da cui ci si aspetta sempre tanto, soprattutto che possa fare la differenza, indipendentemente da titolarità o panchina iniziale. Dopo lo sfogo a Dazn della scorsa settimana, Chiesa a Cagliari è rimasto sempre in campo, anche perché i bianconeri si trovavano sotto di due reti dopo un solo tempo e Allegri ha varato quindi per la prima volta una Juve a lungo con Chiesa e Kenan Yildiz insieme a Dusan Vlahovic.Eppure, non è da escludere che questa sera contro la Lazio all'Olimpico non possa arrivare pure una decisione a sorpresa come quella di un Chiesa inizialmente in panchina per poi prendere per mano la Juve nella ripresa, visto il vantaggio per 2-0 con cui la squadra di Allegri inizierà la sfida. Il dubbio è sempre lo stesso, così come l'attesa per la sua prestazione, con una certezza: Chiesa questa sera dovrà lanciare una volta ancora quei segnali da campione che solo a sprazzi è riuscito a dimostrare di essere in questa stagione, quella che doveva essere del rilancio definitivo dopo l'anno a intermittenza post-infortunio, sottolinea La Stampa. «Lui e Vlahovic oggi appartengono alla categoria degli ottimi giocatori che possono diventare grandi giocatori», ha detto Allegri di Chiesa e del centravanti serbo alla vigilia della trasferta di Cagliari. Un segnale che manca qualcosa per compiere il definitivo salto di qualità. Magari tornare alla versione Europeo e proprio Coppa Italia, l'ultimo trofeo vinto dalla Juventus nel maggio del 2021, in finale contro l'Atalanta grazie a una zampata vincente di... Federico Chiesa. Un passo indietro per ripartire, più forte. E anche l'ambizione dello stesso Chiesa, che riavvolgendo il nastro può tornare a respirare intanto l'aria di una finale e poi provare a prendersi un trofeo.