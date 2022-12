L'inchiesta sulla Juve regala ogni ora nuovi dettagli, che emergono soprattutto dalle pagine dei quotidiani. Come scrive oggi La Stampa, il club doveva molti soldi agli agenti, sembra più di 8 milioni di euro "in relazione a pregresse mediazioni professionali svolte da questi sovente in relazione a operazioni foriere di plusvalenze contestate". Come pagarli? Avrebbe usato "la prassi di ricorrere a mandati fittizi predisposti ex post in relazione ad altre operazioni, in assenza dunque di una reale attività di intermediazione di un agente", si legge. Con le cifre in sospeso che non figurerebbero in nessun bilancio.