Mercato Juve, può arrivare anche Carnesecchi dall'Atalanta

Il percorso di Carnesecchi

Un pezzo oggi e uno domani, ma così sta nascendo la Juventus del futuro. Se la squadra di Allegri viaggia velocissima sul campo, lo stesso ritmo lo stanno tenendo i dirigenti bianconeri, che dopo aver portato a Torino Tiago Djalò, si concentrano già in vista di giugno. l grande obiettivo per il centrocampo è Teun Koopmeiners dell'Atalanta, ma l'operazione tra i due club potrebbe non includere solo l'olandese.La Juventus infatti segue con attenzione anche nel pacchetto per Koopmeiners, riferisce La Stampa, può finire anche il portiere italiano. Il classe 2000, dopo essere stato in panchina nella prima parte di stagione, adesso gioca con regolarità. Operazione e costi differenti, visto che l'Atalanta per Koopmeiners chiede più di 40 milioni di euro ma l'asse tra Bergamo e Torino sembra destinato ad accendersi in vista dell'estate.Carnesecchi è da anni uno dei prospetti più cercati e la stessa Juve già nelle stagioni precedenti ci aveva fatto un pensierino. Il portiere, cresciuto prima nel settore giovanile del Cesena e poi dell'Atalanta, è stato protagonista della promozione della Cremonese in Serie A due stagioni fa ed ha disputato la massima serie proprio con la Cremonese nella stagione 2022/2023. Poi, il ritorno all'Atalanta con Gasperini che ora ha deciso di puntare sul classe 2000.