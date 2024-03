Koopmeiners-Juve, l'offerta al giocatore

La Juventus non ha smesso di pensare a Teun Koopmeiners, che rimane in prima fila come obiettivi a centrocampo in vista dell'estate. Domenica i bianconeri se lo ritroveranno contro nel match casalingo contro l'Atalanta ma intanto alla Continassa si studia l'offerta per convincere i bergamaschi a lasciarlo partire. Parte dell'investimento arriverà con le cessioni di qualche giovane come Soulè o Iling Junior, riferisce la Stampa.Per quanto riguarda l'offerta al giocatore invece, la Juventus pensa a una proposta da quattro milioni di euro a stagione, ovvero il doppio di quanto Koopmeiners prende attualmente all'Atalanta. L'olandese ha il contratto in scadenza nel 2027 ma per un'offerta adeguata, l'Atalanta è disposta a cederlo.