Lacontinua a corteggiare Joshuadel Bologna. L'attaccante classe 2001 che ha già un passato al Bayern Monaco. Proprio i bavaresi infatti hanno il diritto di recompra sul classe 2001 ora al Bologna con una cifra fissata a 40 milioni di euro. Potrebbero infatti esercitare in estate questa clausola come riferisce oggi La Stampa. Non solo, in fila per il talento rossoblù alla corte di Thiago Motta ci sarebbe anche il Milan e dalla Premier League l'Arsenal che metterebbe sul piatto un ingaggio da 6 milioni a stagione. La Juventus osserva.