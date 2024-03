Timothy Weah, l'Atalanta occasione da non perdere e il mercato...

Arrivato in estate, unico acquisto del mercato estivo della. Stiamo parlando di Timothy. Una partenza con il botto, convincente. La prima rete messa segno in Coppa Italia nel 6-1 contro la Salernitana, poi il primo assist nella gara contro il Milan di papà George. Da lì però è iniziata poi la discesa di Timothy. Analizzata oggi da La Stampa. Infatti, il giocatore americano, in seguito all'infortunio non è più lo stesso.L'inserimento di Weah è più faticoso del previsto. Negli ultimi tre mesi ha giocato da titolare soltanto tre volte in campionato. Ha collezionato 962 minuti in 24 presenze, un ruolo non certamente centrale. Paragonandolo a McKennie che era inizialmente fuori rosa ed è a quota 2145 minuti giocati. Le aspettative su Weah erano più alte. Ora non è da escludere che a fronte di un'offerta giusta la dirigenza bianconera valuti una cessione. Anche a fronte dei 12 milioni investiti in estate e versati al Lille per portalo a Torino.