Juventus, la rabbia di Allegri dopo i gol sbagliati da Vlahovic

Dusan sbaglia, la Juve non segna e pareggia. Lui, che in questo 2024 ha la percentuale record del 65% di reti prodotte tra gol (9) e assist (1), contro il Torino si è fermato, crollando fragorosamente. Sono i suoi errori, infatti, a pesare sul risultato finale: prima il palo a porta vuota al 7', poi l'occasione con la parata di Milinkovic pochi minuti dopo e ancora, nel secondo tempo, il debole tiro da ottima posizione al 17' della ripresa e la mancata presenza che al 31' poteva valere la vittoria dopo la respinta sul tiro di Yildiz. Errori grossolani e gravi che hanno scatenato la furia di Massimiliano Allegri in panchina, si legge su La Stampa."La più clamorosa è stata la seconda – ha detto di lui Allegri - si sfila via e invece va fuori area, bastava che corresse a chiudere il secondo palo e lì faceva gol a porta vuota. Poi ci sta una serata negativa: lui non ha segnato e per questo è molto dispiaciuto". Ma da questo episodio emergono nuovi retroscena. Il rapporto tra Allegri e Vlahovic in questi due anni e mezzo è stato sull'ottovolante: un po' per le caratteristiche tecniche dell'attaccante 24enne e un po' per questioni caratteriali, si legge ancora. I gol di Vlahovic hanno spesso aiutato la Juventus di Allegri a nascondere le proprie difficoltà offensive in questa stagione, ma il serbo in campionato è fermo al 25 febbraio e in questo caso un po' frustrazione, su vari lati, non è mancata.