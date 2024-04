Tra gli obiettivi principali per la difesa della Juventus nella prossima stagione c'è Riccardo Calafiori. Cristiano Giuntoli lo ha individuato come il profilo ideale; giovane, italiano e versatile, capace di fare più ruoli. Calafiori si è preso la vetrina di questa Serie A ed è un simbolo del Bologna che sogna la Champions: Thiago Motta l’ha trasformato da terzino in “libero” tuttofare e le mosse della Juve sembrano andare nella direzione di avvicinare ancor di più il tecnico italo-brasiliano alla panchina bianconera. La trattativa per Calafiori può accelerare questo passaggio. Lo riferisce La Stampa.