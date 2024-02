Verona-Juve, torna Vlahovic

Juve, chi gioca in attacco? Ballottaggio Yildiz-Chiesa

Oggi Massimilianopresenterà in conferenza stampa la sfida contro il Verona, più delicata che mai visto il periodo da cui è reduce la Juventus. Intanto però, il tecnico livornese si è rilassato guardando il basket. Allegri era infatti presente ieri sera a bordocampo per assistere alle Final Eight di Coppa Italia; al suo fianco c'era anche Federico Cherubini oltre a Cambiaso, Perin e Miretti. La concentrazione però è chiaramente sulla sfida al Bentegodi, in programma sabato alle 18.A Verona, la Juventus ritrova, che ha recuperato dal problema all'adduttore che lo ha costretto a saltare l'ultima partita contro l'Udinese. Un rientro chiaramente importante visto che l'attaccante serbo è stato il trascinatore numero uno fino alla partita con l'Inter. Dusan sarà l'arma principale per evitare la terza partita consecutiva senza andare a segno, che vorrebbe dire eguagliare un record negativo che non si vede dal 2011 a Torino. Ma chi giocherà insieme a lui?Il dubbio di Allegri, quello principale almeno, resta il solito:Al fianco di Vlahovic, scrive La Stampa, si candida a tornare titolare il giovane Yildiz, visto che Chiesa sta deludendo e non è al meglio della forma.. Allegri comunque non ha ancora sciolto le riserce per l'attacco. A disposizione c'è anche Milik; si ampliano così le scelte offensive con un unico assente ancora, ovvero Moise Kean.