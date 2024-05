Lacontinua a volere l'olandese classe 1998 dell'Atalanta Teunindividuato come rinforzo ideale per la prossima stagione. Stando a quanto scrive oggi La Stampa la volontà dei nerazzurri di Bergamo sarebbe quella di cedere il talento soltanto a fronte di offerte da 60 milioni di euro. La Juventus ne mette 45 sul piatto bonus compresi. Attenzione però al possibile inserimento di contropartite, l'Atalanta gradirebbe molto sia Dean Huijsen che Matias Soule. Quindi al momento tutto resta aperto per il trasferimento in bianconero del giocatore.