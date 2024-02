Juventus, quando può debuttare Tiago Djalò

Nel recente allenamento congiunto con ilha vissuto una giornata importante alla Continassa. Per il difensore portoghese, è stata la prima volta di un impegno completo dopo un lungo periodo di inattività dovuto alla rottura del crociato lo scorso marzo. Il portoghese, infatti ,Questa occasione gli ha permesso di dimostrare il suo stato di forma e confermare di poter tornare a disposizione di. Nonostante sia chiaro che ci vorrà del tempo per ritrovare la piena forma, Djaló ha mostrato segnali positivi, correndo e contrastando con determinazione, come riporta La Stampa. Se il suo recupero continuerà su questa strada, potrebbe presto ritornare in campo, magari già lunedì sera contro l', dove potrebbe avere l'opportunità di fare il suo esordio davanti al pubblico dell'Allianz Stadium.Come detto, a seconda di come si metterà la partita,potrebbe debuttare già lunedì sera contro l. In ogni caso, il calciatore è pronto e sta bene e nei prossimi impegni della Juventus potrebbe conquistare sempre maggior minutaggio.Tiago Djalò tornerà in campo, sta bene, ma, ovviamente, è ancora lontano dalla miglior condizione. Come riporta La Stampa,