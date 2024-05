Juventus, Rabiot non è più un top?

Un mese che sarà un lungo bivio. Sì, perché Adriennon ha ancora sciolto le riserve sul futuro e anche la Juventus prende tempo. Il club infatti ha deciso di rinviare ogni ragionamento sui rinnovi dopo la conquista della qualificazione Champions, anche se il tempo stringe. Un giocatore contrattualmente top-player ma con il contratto in scadenza, che prolungò lo scorso anno in extremis anche dopo il pressing di Allegri, oggi in bilico. La novità rispetto a un anno fa è che la Juve da tempo riflette su una possibile rivoluzione a centrocampo e Rabiot non viene più considerato un intoccabile: pesa il suo stipendio, superiore ai 7 milioni di euro netti a stagione, ma anche un rendimento stagionale altalenante, sottolinea La Stampa.Quest'anno ha giocato 31 partite per 2.671 minuti e ha trovato 4 gol oltre ai 3 assist, ma spesso non si è visto. Totalmente un altro giocatore rispetto al 2023/23 quando realizzò 11 reti (più 6 assist) in 48 partite tra campionato e coppe, risultando spesso decisivo. Il francese vuole invertire la rotta e aiutare la Juventus a conquistare la qualificazione in Champions e poi la Coppa Italia e tutto ruota intorno a Roma: in 10 giorni sfiderà prima i giallorossi in campionato (domenica con una vittoria il pass europeo sarà matematico) e poi mercoledì 15 l’Atalanta nella finale della Coppa. Poi si parlerà del resto, anche se nel frattempo qualcosa è cambiato...